2024 üniversite tercihleri: YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

2024 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca öğrenci, güzel bir üniversitede okuma hayaliyle YKS sınavlarına katıldı. 3 oturumlu olan YKS sınavlarını tamamlayan adaylar, sınav sonrasında sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Öte yandan tercih tarihi araştırmaları da hız kazandı. İşte, 2024 üniversite tercihlerinde son durum...