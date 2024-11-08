2024 VGM burs sonuçları: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru süreci sona ermişti. Üniversite öğrencileri burs başvurularına 31 Ekim 2024 tarihine kadar devam etti. KYK burs başvuru sonuçlarının da açıklanması ile öğrencilerin beklentileri arttı. Başvurularını yapan adaylar şimdi sonuçlara odaklandı. Peki, VGM üniversite başvuru burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 eğitim yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim yardımları başvuru sonuçları bekleniyor. Üniversite öğrencileri belirlenen tarihler arasında VGM burs başvurularını gerçekleştirmesinin ardından değerlendirme işlemleri başladı. Öte yandan kurumdan konuya ilişkin açıklama da geldi. İşte, 2024 VGM burs sonuçlarında son durum...