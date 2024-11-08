2024 VGM burs sonuçları: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru süreci sona ermişti. Üniversite öğrencileri burs başvurularına 31 Ekim 2024 tarihine kadar devam etti. KYK burs başvuru sonuçlarının da açıklanması ile öğrencilerin beklentileri arttı. Başvurularını yapan adaylar şimdi sonuçlara odaklandı. Peki, VGM üniversite başvuru burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 VGM burs sonuçları: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024-2025 eğitim yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim yardımları başvuru sonuçları bekleniyor. Üniversite öğrencileri belirlenen tarihler arasında VGM burs başvurularını gerçekleştirmesinin ardından değerlendirme işlemleri başladı. Öte yandan kurumdan konuya ilişkin açıklama da geldi. İşte, 2024 VGM burs sonuçlarında son durum...

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2024 VGM burs sonuçları: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM'den yapılan açıklamada, "Yükseköğrenim burs başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenci burs başvuruları 31 Ekim 2024 günü 23.59’da sona ermiştir.

Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2024-2025 eğitim yılı burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır.

Başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulacaktır." denildi.

2024-2025 VGM burs başvuru sonuçlarının, Kasım ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

2024 VGM burs sonuçları: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği’nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır.

Yapılan kontrollerde başvuru formunda beyan edilen bilgilerden birinin yanlış/hatalı olduğu tespit edilirse burs başvurusu iptal edildiğinden başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin doğru ve güncel olması başvurunun değerlendirilmesinde oldukça önemlidir.

Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na başvuru dönemi içerisinde internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.

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