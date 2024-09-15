2024 VGM ortaöğretim ve üniversite burs başvurusu ne zaman?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2024-2025 eğitim dönemi için ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları bekleniyor. Gözler şimdi üniversite ve lise öğrencilerini yakından ilgilendiren VGM burs başvuru takviminde olacak. Öğrenciler konuya dair en güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak?
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2024-2025 yılı yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvuruları bekleniyor. YKS yerleştirme sonuçları ile LGS yerleştirme sonuçlarının ilanı ve eğitim döneminin başlaması ile beklentisi artan adaylar, kurumdan gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, 2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvurularında son bilgiler...