2024 VGM ortaöğretim ve üniversite burs başvurusu ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2024-2025 yılı yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvuruları bekleniyor. YKS yerleştirme sonuçları ile LGS yerleştirme sonuçlarının ilanı ve eğitim döneminin başlaması ile beklentisi artan adaylar, kurumdan gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, 2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvurularında son bilgiler...