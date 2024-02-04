2024 yaz tatili tarihi: Okullarda yaz tatiline kaç gün kaldı?

MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te ders başı yapmıştı. Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, 19 Ocak'ta karnelerini aldı ve 16 günlük sömestir tatiline başladı. Okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili 5 Şubat günü çalacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili ne zaman?

2024 yaz tatili tarihi: Okullarda yaz tatiline kaç gün kaldı? - 1

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 16 günlük yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine başlıyor. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

2024 yaz tatili tarihi: Okullarda yaz tatiline kaç gün kaldı? - 2

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 5 Şubat'ta başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

2024 yaz tatili tarihi: Okullarda yaz tatiline kaç gün kaldı? - 3

2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER