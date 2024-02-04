2024 yaz tatili tarihi: Okullarda yaz tatiline kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 16 günlük yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine başlıyor. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak.