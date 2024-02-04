2024 yaz tatili tarihi: Okullarda yaz tatiline kaç gün kaldı?
MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te ders başı yapmıştı. Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, 19 Ocak'ta karnelerini aldı ve 16 günlük sömestir tatiline başladı. Okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili 5 Şubat günü çalacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 16 günlük yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine başlıyor. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak.