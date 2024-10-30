2024-YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak?
2024-YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. Peki, 2024-YDS/2 sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2024-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara ilişkin atanma işlemleri tamamlandı.