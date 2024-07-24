2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen atama sonuçları açıklandı (MEBBİS öğretmen girişi)

2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) Öğretmen atama sonuçları açıklandı. BİLSEM öğretmen atama sonuçları, meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Adaylar, BİLSEM atama sonuçlarını MEBBİS veya e-Okul sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen atama sonuçları açıklandı (MEBBİS öğretmen girişi) - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) BİLSEM öğretmen atama sonuçlarının ilan edildiğini duyurdu.  Yapılan açıklamada; "2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçlarına göre tercih yapan öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı." denildi.

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2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen atama sonuçları açıklandı (MEBBİS öğretmen girişi) - 2

Atanan öğretmenlerin tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ise 26 Temmuz tarihi itibarıyla başlayacak.

2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen atama sonuçları açıklandı (MEBBİS öğretmen girişi) - 3

MEB atama sonuç duyurusunu sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen atama sonuçları açıklandı (MEBBİS öğretmen girişi) - 4

GÖREVİNE BAŞLAMAYANLARLA İLGİLİ YAPILACAKLAR

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler dahilinde iki ay içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

Bu nedenle göreve başlama işlemleri il millî eğitim müdürlüklerince takip edilecek, yasal süresi içerisinde görevine başlamayanların bilgileri tebliğe ilişkin belgelerle birlikte Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.

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