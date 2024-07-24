2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen atama sonuçları açıklandı (MEBBİS öğretmen girişi)
2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) Öğretmen atama sonuçları açıklandı. BİLSEM öğretmen atama sonuçları, meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Adaylar, BİLSEM atama sonuçlarını MEBBİS veya e-Okul sistemi üzerinden sorgulayabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) BİLSEM öğretmen atama sonuçlarının ilan edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada; "2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçlarına göre tercih yapan öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı." denildi.