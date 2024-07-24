2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen atama sonuçları açıklandı (MEBBİS öğretmen girişi)

GÖREVİNE BAŞLAMAYANLARLA İLGİLİ YAPILACAKLAR

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler dahilinde iki ay içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.



Bu nedenle göreve başlama işlemleri il millî eğitim müdürlüklerince takip edilecek, yasal süresi içerisinde görevine başlamayanların bilgileri tebliğe ilişkin belgelerle birlikte Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.



Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.