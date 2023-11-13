2024 YKS BAŞVURU TAKVİMİ: Üniversite sınavı ne zaman? TYT-AYT ve YDT başvuruları ne zaman?

ÖSYM Başkanlığı 2024 sınav takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre adaylar, 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 Yılı Sınav Takvimi’ne osym.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, (TYT) YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) takvimi belli oldu. Peki, üniversite sınavı ne zaman? TYT-AYT ve YDT başvuruları ne zaman?

2024 YKS BAŞVURU TAKVİMİ: Üniversite sınavı ne zaman? TYT-AYT ve YDT başvuruları ne zaman? - 1

2024'te ÖSYM tarafından yapılacak sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 takvimi "osym.gov.tr" internet sitesinden erişime açılmıştı. Bu gelişmenin ardından üniversitelerde lisans ve önlisans eğitimi almak isteyen adayların katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS-2024) kapsamındaki Temel Yeterlilik Testi, (TYT) Alan Yeterlilik Testleri, (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2024 YKS takvimi...

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2024 YKS BAŞVURU TAKVİMİ: Üniversite sınavı ne zaman? TYT-AYT ve YDT başvuruları ne zaman? - 2

2024 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

Üniversiteli adayları, 8 Haziran’da ‘Temel Yeterlilik Testi’ne, 9 Haziran’da ise ‘Alan Yeterlilik Testi’ne girecek.

2024 YKS BAŞVURU TAKVİMİ: Üniversite sınavı ne zaman? TYT-AYT ve YDT başvuruları ne zaman? - 3

2024 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvuruları; 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.


2024 YKS BAŞVURU TAKVİMİ: Üniversite sınavı ne zaman? TYT-AYT ve YDT başvuruları ne zaman? - 4

BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?

2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

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