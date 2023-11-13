2024 YKS BAŞVURU TAKVİMİ: Üniversite sınavı ne zaman? TYT-AYT ve YDT başvuruları ne zaman?
ÖSYM Başkanlığı 2024 sınav takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre adaylar, 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 Yılı Sınav Takvimi’ne osym.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, (TYT) YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) takvimi belli oldu. Peki, üniversite sınavı ne zaman? TYT-AYT ve YDT başvuruları ne zaman?
2024'te ÖSYM tarafından yapılacak sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 takvimi "osym.gov.tr" internet sitesinden erişime açılmıştı. Bu gelişmenin ardından üniversitelerde lisans ve önlisans eğitimi almak isteyen adayların katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS-2024) kapsamındaki Temel Yeterlilik Testi, (TYT) Alan Yeterlilik Testleri, (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2024 YKS takvimi...