2024 YKS BAŞVURU TAKVİMİ: Üniversite sınavı ne zaman? TYT-AYT ve YDT başvuruları ne zaman?

2024'te ÖSYM tarafından yapılacak sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 takvimi "osym.gov.tr" internet sitesinden erişime açılmıştı. Bu gelişmenin ardından üniversitelerde lisans ve önlisans eğitimi almak isteyen adayların katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS-2024) kapsamındaki Temel Yeterlilik Testi, (TYT) Alan Yeterlilik Testleri, (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2024 YKS takvimi...