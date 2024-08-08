2024 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih başvurusu süreci

2024 YKS yerleştirme sonuçlarına dair geri sayım devam ediyor. 4 Ağustos günü tercih sürecinin tamamlanması ile beklemeye başlayan üniversiteli adayları, bir yandan da ek yerleştirme ve başvuru takvimini merak ediyor. Peki, 2024 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

2024 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih başvurusu süreci - 1

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri yakın zaman sonra ilan edilecek. İşte, 2024 YKS ek tercihlerlerinde son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

2024 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih başvurusu süreci - 2

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının, 4 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

Üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

2024 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih başvurusu süreci - 3

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

2024 YKS ek tercih takvimi belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER