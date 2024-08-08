2024 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih başvurusu süreci
2024 YKS yerleştirme sonuçlarına dair geri sayım devam ediyor. 4 Ağustos günü tercih sürecinin tamamlanması ile beklemeye başlayan üniversiteli adayları, bir yandan da ek yerleştirme ve başvuru takvimini merak ediyor. Peki, 2024 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri yakın zaman sonra ilan edilecek. İşte, 2024 YKS ek tercihlerlerinde son bilgiler...