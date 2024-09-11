2024-YKS ek yerleştirme sonuçları: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. İşte, 2024-YKS ek tercih sonuçlarına ilişkin bilgiler...