2024-YKS ek yerleştirme sonuçları: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-YKS ek yerleştirme sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. 2024-YKS ek yerleştirme tercih başvuru süreci devam ederken sonuç heyecanı başladı. ÖSYM kılavuzuna göre ek tercihler, ÖSYM'nin internet adresinden 11 Eylül saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Peki, YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. İşte, 2024-YKS ek tercih sonuçlarına ilişkin bilgiler...