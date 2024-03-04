2024 YKS geç başvuru ekranı: YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Üniversiteye girişte uygulanan YKS oturumları için 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. Aday sayısına ilişkin net bilgi ise geç başvuruların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Henüz başvuru yapmayan adaylar da geç başvuru takvimini merak ediyor. Tüm gözler şimdi geç başvuru takviminde. İşte, 2024 YKS geç başvuru ekranı...