2024 YKS geç başvuru ekranı: YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyonun üzerinde aday başvurmuştu. Çeşitli nedenlerle başvuru takvimini kaçıran adaylar için şimdi geç başvuru fırsatı doğdu. Üniversiteli olma yolunda adım atmak isteyen adaylar, ÖSYM geç başvuru ekranına odaklandı. Peki, 2024 YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta başlayacak?

2024 YKS geç başvuru ekranı: YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 1

Üniversiteye girişte uygulanan YKS oturumları için 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. Aday sayısına ilişkin net bilgi ise geç başvuruların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Henüz başvuru yapmayan adaylar da geç başvuru takvimini merak ediyor. Tüm gözler şimdi geç başvuru takviminde. İşte, 2024 YKS geç başvuru ekranı...

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2024 YKS geç başvuru ekranı: YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 2

YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

YKS başvuruları 26 Şubat'ta sona erdi, geç başvurular ise 5-7 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular ÖSYM AİS aracılığıyla gerçekleşecek.

5 Mart Salı günü sabah saatlerinde ÖSYM'nin geç başvuru ekranını açması bekleniyor.

Geç başvurular 7 Mart 2024 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

2024 YKS geç başvuru ekranı: YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 3

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2024 YKS geç başvuruları ÖSYM AİS aracılığıyla belirlenen tarihler ve saatler arasında yapılacak.

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2024 YKS geç başvuru ekranı: YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 4

2024 YKS OTURUM TARİHLERİ

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

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