2024 YKS geç başvuru ekranı: YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyonun üzerinde aday başvurmuştu. Çeşitli nedenlerle başvuru takvimini kaçıran adaylar için şimdi geç başvuru fırsatı doğdu. Üniversiteli olma yolunda adım atmak isteyen adaylar, ÖSYM geç başvuru ekranına odaklandı. Peki, 2024 YKS geç başvurusu ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Üniversiteye girişte uygulanan YKS oturumları için 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. Aday sayısına ilişkin net bilgi ise geç başvuruların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Henüz başvuru yapmayan adaylar da geç başvuru takvimini merak ediyor. Tüm gözler şimdi geç başvuru takviminde. İşte, 2024 YKS geç başvuru ekranı...