2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek tercih sonuçları açıklandı: BESYO ÖZYES yerleştirme sonuç ekranı
YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): ek tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖZYES ek tercih sonuçlarını bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.
2024-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri 8 Kasım saat 23.59'a kadar sürmüştü. Tercih süreci ardndan gözler sonuç açıklamasındaydı. ÖSYM, ÖZYES ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.