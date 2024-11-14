2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek tercih sonuçları açıklandı: BESYO ÖZYES yerleştirme sonuç ekranı

YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): ek tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖZYES ek tercih sonuçlarını bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.

2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek tercih sonuçları açıklandı: BESYO ÖZYES yerleştirme sonuç ekranı - 1

2024-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri 8 Kasım saat 23.59'a kadar sürmüştü. Tercih süreci ardndan gözler sonuç açıklamasındaydı. ÖSYM, ÖZYES ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek tercih sonuçları açıklandı: BESYO ÖZYES yerleştirme sonuç ekranı - 2

ÖZYES EK TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ÖZYES ek tercih sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulayabilecek. ÖZYES ek tercih sonuçları T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntülenebilecek. 

2024 Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayın

2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek tercih sonuçları açıklandı: BESYO ÖZYES yerleştirme sonuç ekranı - 3

ÖZYES EK TERCİH SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek tercih sonuçları açıklandı: BESYO ÖZYES yerleştirme sonuç ekranı - 4

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 15-21 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir." denildi.

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