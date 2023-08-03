2024 YKS ne zaman yapılacak? İşte gelecek yılın YKS oturumu hakkında bilgiler

Üniversitede lisans ve ön lisans eğitimi hayaliyle girecekleri YKS sınavı için tarih araştırması binlerce öğrenci tarafından yapılıyor. Bu yıl girdikleri YKS sınavının sonrasında istedikleri puanı elde edemeyen öğrenciler de bir sonraki yılın sınav tarihlerini merak ediyor. İşte, 2024 YKS oturumları hakkında bilgiler...