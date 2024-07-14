2024 YKS sonuç açıklanma tarihi: Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 YKS sonuçları için heyecan giderek artıyor. YKS 2024 yılında üç oturum şeklinde gerçekleştirildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından sınava katılım sağlayan adaylar kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. Sonuçların açıklanmasının ardından, üniversite tercih işlemleri başlayacak. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 3,5 milyondan fazla adayın katılımı ile gerçekleşen YKS oturumlarının sonuçları tamamlanan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre, YKS sınav sonuçları yakın zaman içinde erişime açılacak. İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi...