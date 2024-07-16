YKS 2024 sonuçları açıklandı: Üniversite sınavı (YKS) sonuçları nasıl öğrenilir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları 16 Temmuz'da sabahın erken saatlerinde açıklandı. YKS 2024 sonuçları, ÖSYM’nin sitesi ve mobil uygulamasından öğrenilebilecek.

YKS 2024 sonuçları açıklandı: Üniversite sınavı (YKS) sonuçları nasıl öğrenilir? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 YKS sınavı, 16 Haziran 2024 tarihinde açıklandı. 3 milyon üniversite adayının katılım sağladığı YKS sonuçları ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.

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YKS 2024 sonuçları açıklandı: Üniversite sınavı (YKS) sonuçları nasıl öğrenilir? - 2

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyişin ilk aşamasının bugün sona erdiğini, 3 milyondan fazla adayın beklediği 2024-YKS sonuçlarını açıkladıklarını bildiren Ersoy, adayların sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebileceklerini söyledi.

YKS SONUÇ EKRANI

YKS 2024 sonuçları açıklandı: Üniversite sınavı (YKS) sonuçları nasıl öğrenilir? - 3

İSTANBUL'DAN 5 ADAY BİRİNCİ OLDU

ÖSYM Başkanı Ersoy, sonuçların açıklanmasıyla dereceye giren adayların da belli olduğunu belirtti.

Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adayları tebrik eden Ersoy, başarının tek başına elde edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı ve şunları kaydetti:

"Şampiyonlarımıza en büyük desteği veren, her an yanlarında olan anne ve babalarımıza, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve eğitim hayatı boyunca yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar, 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Yeni bir dünya' ideal ve hedefindeki ülkemize faydalı vazifelerde görev yapacaklar."

YKS 2024 sonuçları açıklandı: Üniversite sınavı (YKS) sonuçları nasıl öğrenilir? - 4

BİRİNCİLERİ AÇIKLADI

3 milyondan fazla adayın yarıştığı sınavda birincileri de açıklayan Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi-Mersin;

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz, eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, sayısal alanında Arda Taşdemir Cemil Meriç Fen Lisesi-Elazığ, sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi-Rize;

YKS 2024 sonuçları açıklandı: Üniversite sınavı (YKS) sonuçları nasıl öğrenilir? - 5

Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz Almanca Sevgi Kırmızıbekmez, Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, Fransızca Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi-İstanbul, Rusça Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi-Ankara"

Sonucunu öğrenen adaylardan, aşırı yük oluşmaması için tekrar tekrar internet sayfasına girmemelerini isteyen Ersoy, YKS sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

YKS 2024 sonuçları açıklandı: Üniversite sınavı (YKS) sonuçları nasıl öğrenilir? - 6

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS 2024 sonuçları açıklandı: Üniversite sınavı (YKS) sonuçları nasıl öğrenilir? - 7

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.

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