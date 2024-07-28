2024 YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları 2024 ÖSYM duyurusu ile erişime açıldı. Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YKS tercih işlemleri, bugünden itibaren yapılabilecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tercihte bulunacak üniversite adaylarının 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor. 8-9 Haziran’da uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından tercih süreci de başladı. Tercih süreciyle birlikte Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun aslı da yayımlandı.