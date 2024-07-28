2024 YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları 2024 ÖSYM duyurusu ile erişime açıldı. Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YKS tercih işlemleri, bugünden itibaren yapılabilecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Tercihte bulunacak üniversite adaylarının 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor. 8-9 Haziran’da uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından tercih süreci de başladı. Tercih süreciyle birlikte Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun aslı da yayımlandı.

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2024 YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?


Adaylar tercihlerini, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Tercih işlemleri, 2 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.

2024 YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

2024 YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

Öte yandan daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

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