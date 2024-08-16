2024-YÖKDİL/2 sonuç tarihi: YÖKDİL sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu yılın ikinci YÖKDİL oturumu geçen hafta geride kaldı. 101 bin 96 adayın başvurduğu 2024-YÖKDİL/2 sınavında İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. İşte, 2024-YÖKDİL/2 sonuç tarihi...