2024-YÖKDİL/2 sonuç tarihi: YÖKDİL sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) yapıldı. Sınav geride bırakan adaylar şimdi ise sonuçların ne zaman, hangi tarihte ilan edileceğini merak ediyor. Öte yandan ÖSYM yıllık sınav takviminde, söz konusu oturuma dair sonuç tarihini açıklamıştı. Peki, 2024-YÖKDİL/2 sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

2024-YÖKDİL/2 sonuç tarihi: YÖKDİL sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Bu yılın ikinci YÖKDİL oturumu geçen hafta geride kaldı. 101 bin 96 adayın başvurduğu 2024-YÖKDİL/2 sınavında İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. İşte, 2024-YÖKDİL/2 sonuç tarihi...

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2024-YÖKDİL/2 sonuç tarihi: YÖKDİL sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

2024-YÖKDİL/2 sonuç tarihi: YÖKDİL sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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