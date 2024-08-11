2024-YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı. Sınav, 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Peki, 2024-YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) yapıldı. Tüm gözler şimdi sınavın soruları ve cevap anahtarında olacak.