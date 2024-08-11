2024-YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU



Bu yıl ikincisi düzenlenen 101 bin 96 adayın başvurduğu 2024-YÖKDİL/2 sınavında İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Sınav, 13.15'te sona erdi.



Sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.