2024-YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı. Sınav, 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Peki, 2024-YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

2024-YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) yapıldı. Tüm gözler şimdi sınavın soruları ve cevap anahtarında olacak.

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2024-YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

YÖKDİL CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?


2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının sınav sonrası aynı gün paylaşılması bekleniyor.

YÖKDİL soruları ve cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gün içinde paylaşılacağı tahmin ediliyor.

2024-YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU


Bu yıl ikincisi düzenlenen 101 bin 96 adayın başvurduğu 2024-YÖKDİL/2 sınavında İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Sınav, 13.15'te sona erdi.

Sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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