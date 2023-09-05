2024'te okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB'in açıkladığı tarih
Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlatılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında okullarda ilk ders zili çaldı. Peki, 2024'te okullar ne zaman kapanacak?
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı. Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri, okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla diğer kademe öğrencilerinden bir hafta erken buluştu. Şimdi ise okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih merak ediliyor. İşte, MEB'in açıkladığı tarih...