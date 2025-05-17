2025-2025 okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi duyuruldu
Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen "2025-2026 okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim takvimini yaz aylarına doğru duyurdu. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Peki 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılının son günlerinde yayımlanan yeni eğitim öğretim yılı belli oldu.
Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?