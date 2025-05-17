2025-2025 okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi duyuruldu

Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen "2025-2026 okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim takvimini yaz aylarına doğru duyurdu. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Peki 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

2025-2025 okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi duyuruldu - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılının son günlerinde yayımlanan yeni eğitim öğretim yılı belli oldu.
Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

EĞİTİM HABERLERİ

2025-2025 okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi duyuruldu - 2

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

2025-2025 okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi duyuruldu - 3

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.

2025-2025 okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi duyuruldu - 4

ARA TATİL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

2025-2025 okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi duyuruldu - 5

İLK YARIYIL VE OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER