2025-2025 okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi duyuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılının son günlerinde yayımlanan yeni eğitim öğretim yılı belli oldu.

Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?