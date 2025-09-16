2025-2026 yılı 1. dönem Açık Lise AÖL sınav takvimi: AÖL sınavlarının yapılacağı tarih

SINAVA GİRİLECEK OKULLAR NASIL BELİRLENİR?

Sınavla ilgili tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayımlamış olduğu sınav yönergesi ve talimatları doğrultusunda yapılacağından öğrenciler sınavla ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamalarını takip etmeleri gerekmektedir. Sınavlar, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği yerlerde merkezi sistemle yapılmaktadır.



Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yeralan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.



Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.