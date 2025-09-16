2025-2026 yılı 1. dönem Açık Lise AÖL sınav takvimi: AÖL sınavlarının yapılacağı tarih
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. 26 Eylül’de tamamlanacak kayıt işlemleri devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin AÖL 1. dönem sınav takvimini açıkladı. Aralık ayında yapılacağı duyurulan sınavların oturum saatleri de paylaşıldı.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, AÖL sınavlarının gerçekleştirileceği tarihler ve oturum bilgileri paylaşıldı. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecekt. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek.