2025-2026 yılı 1. dönem Açık Lise AÖL sınav takvimi: AÖL sınavlarının yapılacağı tarih

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. 26 Eylül’de tamamlanacak kayıt işlemleri devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin AÖL 1. dönem sınav takvimini açıkladı. Aralık ayında yapılacağı duyurulan sınavların oturum saatleri de paylaşıldı.

2025-2026 yılı 1. dönem Açık Lise AÖL sınav takvimi: AÖL sınavlarının yapılacağı tarih

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, AÖL sınavlarının gerçekleştirileceği tarihler ve oturum bilgileri paylaşıldı. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecekt. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek.

2025-2026 yılı 1. dönem Açık Lise AÖL sınav takvimi: AÖL sınavlarının yapılacağı tarih - 2

AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

2025-2026 yılı 1. dönem Açık Lise AÖL sınav takvimi: AÖL sınavlarının yapılacağı tarih - 3

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER

Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

2025-2026 yılı 1. dönem Açık Lise AÖL sınav takvimi: AÖL sınavlarının yapılacağı tarih - 4

SINAVA GİRİLECEK OKULLAR NASIL BELİRLENİR?

Sınavla ilgili tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayımlamış olduğu sınav yönergesi ve talimatları doğrultusunda yapılacağından öğrenciler sınavla ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamalarını takip etmeleri gerekmektedir. Sınavlar, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği yerlerde merkezi sistemle yapılmaktadır.

Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yeralan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

