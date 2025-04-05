2025-ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresiyle ilgili bilgiler

İL İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.



Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.