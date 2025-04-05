2025-ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresiyle ilgili bilgiler

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) ile ilgili ayrıntılar yayımlanan kılavuzla duyurulmuştu. Takvime göre, 2025-ALES/1 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek. Peki, 2025-ALES/1 saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresiyle ilgili bilgileri derledik...

2025-ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresiyle ilgili bilgiler - 1

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3), 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

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2025-ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresiyle ilgili bilgiler - 2

ALES SAATİ VE SÜRESİ

Saat 10.15'te başlayacak sınavda 100 soru sorulacak ve adaylara sorular için 150 dakika süre verilecek. Adaylar sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunundan ayrılamazlar.

2025-ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresiyle ilgili bilgiler - 3

AŞES SAAT KAÇTA BİTECEK?

Sınavda adaylara 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacağını, 150 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adayların 30 dakika ilave süre kullanabileceğini bildirdi. ALES/1 oturumu 12.45'te tamamlanacak.

2025-ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresiyle ilgili bilgiler - 4

İL İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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