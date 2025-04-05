2025-ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresiyle ilgili bilgiler
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) ile ilgili ayrıntılar yayımlanan kılavuzla duyurulmuştu. Takvime göre, 2025-ALES/1 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek. Peki, 2025-ALES/1 saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresiyle ilgili bilgileri derledik...
Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3), 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.