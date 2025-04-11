2025-ALES/1 ne zaman ve saat kaçta başlayacak? ALES başlama saati ve süresi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/1) artık sayılı günler kaldı. Bu yılın ilk ALES oturumunun tarihi ve başlama saatinin yanı sıra süresi de merak konusu oldu. Peki, 2025-ALES/1 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALES, Türkiye genelinde 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ile Bişkek (Kırgızistan) olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde yapılacak. Sınav için 409 bina ve 6 bin 881 salon kullanılacak. İşte, 2025-ALES/1 oturumu hakkında bilgiler...