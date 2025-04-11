2025-ALES/1 ne zaman ve saat kaçta başlayacak? ALES başlama saati ve süresi

ALES, Türkiye genelinde 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ile Bişkek (Kırgızistan) olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde yapılacak. Sınav için 409 bina ve 6 bin 881 salon kullanılacak. İşte, 2025-ALES/1 oturumu hakkında bilgiler...