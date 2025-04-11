2025-ALES/1 ne zaman ve saat kaçta başlayacak? ALES başlama saati ve süresi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/1) artık sayılı günler kaldı. Bu yılın ilk ALES oturumunun tarihi ve başlama saatinin yanı sıra süresi de merak konusu oldu. Peki, 2025-ALES/1 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2025-ALES/1 ne zaman ve saat kaçta başlayacak? ALES başlama saati ve süresi - 1

ALES, Türkiye genelinde 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ile Bişkek (Kırgızistan) olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde yapılacak. Sınav için 409 bina ve 6 bin 881 salon kullanılacak. İşte, 2025-ALES/1 oturumu hakkında bilgiler...

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2025-ALES/1 ne zaman ve saat kaçta başlayacak? ALES başlama saati ve süresi - 2

ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak.

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2025-ALES/1 ne zaman ve saat kaçta başlayacak? ALES başlama saati ve süresi - 3

ALES SINAVI KAÇ DAKİKA?


50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

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