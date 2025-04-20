2025-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) geçen hafta organize edildi. 2025'in ilk ALES oturumunun geride kalması ile şimdi de sınavın sonuçları gündeme geldi. İşte, 2025-ALES/1 sonuçları hakkında bilgiler...





