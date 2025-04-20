2025-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) yılki ilk etabı tamamlandı. 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa ile Bişkek olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde, 409 bina ve 6 bin 881 salonda uygulandı. ÖSYM şimdi yapacağı değerlendirme işleminin ardından sonuçları ilan edecek. Peki, 2025-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) geçen hafta organize edildi. 2025'in ilk ALES oturumunun geride kalması ile şimdi de sınavın sonuçları gündeme geldi. İşte, 2025-ALES/1 sonuçları hakkında bilgiler...


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2025-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - 2

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


2025-ALES/1 sonuçları, 2 Mayıs'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.


2025-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - 3

ÖSYM CEVAP ANAHTARINI YAYIMLADI


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2025-ALES/1'in temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 23 Nisan'da sona erecek.

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