2025-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) yılki ilk etabı tamamlandı. 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa ile Bişkek olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde, 409 bina ve 6 bin 881 salonda uygulandı. ÖSYM şimdi yapacağı değerlendirme işleminin ardından sonuçları ilan edecek. Peki, 2025-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) geçen hafta organize edildi. 2025'in ilk ALES oturumunun geride kalması ile şimdi de sınavın sonuçları gündeme geldi. İşte, 2025-ALES/1 sonuçları hakkında bilgiler...