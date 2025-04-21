2025-ALES/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/2) geri sayım sürüyor. Yakın zaman önce bu yılın ilk ALES oturumunun geride kalması ile şimdi gözler ikinci ALES oturumunun başvuru tarihi ve oturum takviminde. Peki, 2025-ALES/2 ne zaman yapılacak?

2025-ALES/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi - 1

Akademik kariyer hedefiyle yola çıkan lisans mezunlarına yönelik düzenlenen ALES oturumlarının bu yılki ilki geride kaldı. Her sene üç kez düzenlenen ALES'in 2025'teki kalan takvimi merak konusu oldu. İşte, 2025-ALES/2 başvuru ve oturum tarihi...

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2025-ALES/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi - 2

ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

2025-ALES/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi - 3

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?


2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.

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