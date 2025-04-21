2025-ALES/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi

Akademik kariyer hedefiyle yola çıkan lisans mezunlarına yönelik düzenlenen ALES oturumlarının bu yılki ilki geride kaldı. Her sene üç kez düzenlenen ALES'in 2025'teki kalan takvimi merak konusu oldu. İşte, 2025-ALES/2 başvuru ve oturum tarihi...