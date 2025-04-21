2025-ALES/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/2) geri sayım sürüyor. Yakın zaman önce bu yılın ilk ALES oturumunun geride kalması ile şimdi gözler ikinci ALES oturumunun başvuru tarihi ve oturum takviminde. Peki, 2025-ALES/2 ne zaman yapılacak?
Akademik kariyer hedefiyle yola çıkan lisans mezunlarına yönelik düzenlenen ALES oturumlarının bu yılki ilki geride kaldı. Her sene üç kez düzenlenen ALES'in 2025'teki kalan takvimi merak konusu oldu. İşte, 2025-ALES/2 başvuru ve oturum tarihi...