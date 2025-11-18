2025 ALES/3 sınav bilgisi: ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) bu yıl son kez uygulanacak. Üniversitelerin dört yıllık lisans bölümünden mezun olanların yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağlayacağı ALES/3 sınavı 23 Kasım Pazar günü yapılacak. Sınava az bir zaman kala ALES hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?