2025 ALES/3 sınav bilgisi: ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?
18.11.2025 16:24
Tuğba Öztürk
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) bu yıl son kez uygulanacak. Üniversitelerin dört yıllık lisans bölümünden mezun olanların yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağlayacağı ALES/3 sınavı 23 Kasım Pazar günü yapılacak. Sınava az bir zaman kala ALES hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?
2025 yılının bu yıl ki son ALES sınavı pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını, kaçta biteceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2025 ALES/3 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?
2025 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 23 Kasım Pazar günü saat 10.15'de yapılacak.
Söz konusu sınavın sonuçları ise 12 Aralık'ta açıklanacak.
ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.
Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.