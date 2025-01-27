2025 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi final sınavlarının geride kalmasının ardından şimdi de bütünleme sınavlarının tarihi gündemde. Öte yandan Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takvimi paylaşılmıştı. Bütünleme sınavları üç oturumda tamamlanacak. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 güz dönemi bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda ATA AÖF bütünleme sınavları Şubat ayı içerisinde yapılacak. ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi ATA AÖF internet adresinden sorgulanabilecek. İşte, Güz dönemi bütünleme takvimi...