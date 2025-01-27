2025 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr üzerinden alınacak.



Sayfada yer alan duyurular kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz.



Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi obs.atauni.edu.tr üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.