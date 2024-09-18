2025 Bursluluk Sınavı ne zaman? MEB İOKBS tarihi

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte başladı. Yeni dönemin başlaması ile Bursluluk Sınavı olarak da bilinen İOKBS takvimi merak konusu oldu. İşte, 2025 Bursluluk Sınavı'na dair en son bilgiler...