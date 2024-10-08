2025 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS sınav takvimi
2024-2025 eğitim yılının başlaması ile bu döneme ait sınav tarihlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen Bursluluk Sınavı'nın 2025 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Bursluluk Sınavı ne zaman?
Farklı kademede eğitim alan yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2025 İOKBS) için geri sayım başladı. Söz konusu sınavın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Gözler şimdi sınavın MEB 2025 takviminde. İşte, 2025 İOKBS tarihi...