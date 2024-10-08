2025 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS sınav takvimi

2024-2025 eğitim yılının başlaması ile bu döneme ait sınav tarihlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen Bursluluk Sınavı'nın 2025 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Bursluluk Sınavı ne zaman?

2025 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS sınav takvimi - 1

Farklı kademede eğitim alan yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2025 İOKBS) için geri sayım başladı. Söz konusu sınavın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Gözler şimdi sınavın MEB 2025 takviminde. İşte, 2025 İOKBS tarihi...

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2025 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS sınav takvimi - 2

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli olmadı.

2025 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS sınav takvimi - 3

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak 2025 sınav takvimi ile İOKBS tarihi netlik kazanacak.

İOKBS, geçtiğimiz yıl 21 Nisan Pazar günü düzenlenmişti.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2025"te yer alacak.

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