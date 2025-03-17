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2025 DGS başvuru takvimi: DGS başvuruları ne zaman?

İki yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2025 takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, DGS oturumu bu yıl temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 DGS başvuru takvimi: DGS başvuruları ne zaman? - 1

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler başvuru sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle DGS başvuru ve sonuç tarihi paylaşıldı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan DGS için başvurular 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Normal başvuru döneminde başvuru yapamayan adaylar 13 Haziran'da geç başvurularını gerçekleştirebilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

2025 DGS başvuru takvimi: DGS başvuruları ne zaman? - 2

DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuruları online sistem üzerinden gerçekleştirilebilecek.

2025 DGS başvuru takvimi: DGS başvuruları ne zaman? - 3

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

2025 DGS başvuru takvimi: DGS başvuruları ne zaman? - 4

DGS KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

ÖSYM tarafından her yıl yapıldığı için alınan puanda sadece o yıl için geçerli olacaktır. Yani DGS sınavı bir (1) yıl geçerlidir.Ertesi yıl tekrar tercihte bulunmak isteyen öğrenci yeniden sınava girmek zorundadır.

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