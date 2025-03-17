2025 DGS başvuru takvimi: DGS başvuruları ne zaman?
İki yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2025 takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, DGS oturumu bu yıl temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler başvuru sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle DGS başvuru ve sonuç tarihi paylaşıldı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan DGS için başvurular 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Normal başvuru döneminde başvuru yapamayan adaylar 13 Haziran'da geç başvurularını gerçekleştirebilecek.