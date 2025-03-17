2025 DGS başvuru takvimi: DGS başvuruları ne zaman?

DGS KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

ÖSYM tarafından her yıl yapıldığı için alınan puanda sadece o yıl için geçerli olacaktır. Yani DGS sınavı bir (1) yıl geçerlidir.Ertesi yıl tekrar tercihte bulunmak isteyen öğrenci yeniden sınava girmek zorundadır.