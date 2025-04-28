2025 DGS başvuru tarihi: DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri, ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların gündeminde yer almaya başladı. Her yıl sadece bir kez yapılan DGS, bu yıl 20 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?