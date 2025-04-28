2025 DGS başvuru tarihi: DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
Önlisans eğitimlerini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri merakla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı DGS başvuru takvimini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak, son gün ne zaman?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri, ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların gündeminde yer almaya başladı. Her yıl sadece bir kez yapılan DGS, bu yıl 20 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?