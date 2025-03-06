2025 DGS başvuruları ne zaman alınmaya başlayacak? ÖSYM DGS başvuru takvimi
İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı DGS'nin 2025 oturumuna geri sayım başladı. Yılda bir kez düzenlenen oturuma katılım sağlama planı olan ön lisans mezunu adaylar, mart ayı ile beraber araştırmalarına hız verdi. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman alınacak?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için tarih araştırmaları yoğunlaştı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavı başvuruları, üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen birçok kişinin araştırdığı konu oldu. İşte, 2025 ÖSYM DGS başvuru takvimi...