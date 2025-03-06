2025 DGS başvuruları ne zaman alınmaya başlayacak? ÖSYM DGS başvuru takvimi

2025 DGS OTURUMUNA KİMLER KATILABİLİR?





DGS'ye başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezuniyet şartı aranıyor.



Bu yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilir.