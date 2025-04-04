2025 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS takvimi
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS), için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Söz konusu sınava katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, tarih araştırmalarına hız verdi. Peki, DGS sınavı ne zaman?
ÖSYM tarafından 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) için geri sayım devam ediyor. Yılda bir kez düzenlenene ve yüz binlerce adayın katılım sağladığı sınavın başvuru tarihi sorgulanıyor. İşte, 2025 DGS başvuru ve sınav takvimi...