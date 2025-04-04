2025 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS takvimi

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS), için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Söz konusu sınava katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, tarih araştırmalarına hız verdi. Peki, DGS sınavı ne zaman?

2025 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS takvimi - 1

ÖSYM tarafından 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) için geri sayım devam ediyor. Yılda bir kez düzenlenene ve yüz binlerce adayın katılım sağladığı sınavın başvuru tarihi sorgulanıyor. İşte, 2025 DGS başvuru ve sınav takvimi...

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2025 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS takvimi - 2

2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 DGS başvuruları 21 Mayıs'da başlayacak, 2 Haziran'da sona erecek.

Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.

2025 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS takvimi - 3

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?

2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak.

Sınavın sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.

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