2025 DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimine göre DGS başvuru ve sınav tarihi

KİMLER DGS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

DGS’ye, ön lisans programlarından mezun olan ya da son sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilir. Açıköğretim dahil olmak üzere tüm ön lisans mezunları bu sınavla lisans programlarına geçiş yapma hakkı elde edebilir.