2025 DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimine göre DGS başvuru ve sınav tarihi
2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri, ön lisans eğitimini lisans seviyesine tamamlamak isteyen adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen DGS, iki yıllık üniversite mezunlarına dört yıllık lisans programlarına geçiş hakkı sunuyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 DGS takvimi doğrultusunda başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
DGS başvuruları için gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. ÖSYM tarafından sene başında yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında DGS başvuru, geç başvuru ve sınav tarihi açıklandı. İki yıllık ön lisans programlarını bitiren adaylar dört yıllık lisans programlarına geçiş için DGS sınavına girmek zorunda. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman?