2025 DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimine göre DGS başvuru ve sınav tarihi

2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri, ön lisans eğitimini lisans seviyesine tamamlamak isteyen adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen DGS, iki yıllık üniversite mezunlarına dört yıllık lisans programlarına geçiş hakkı sunuyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 DGS takvimi doğrultusunda başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

2025 DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimine göre DGS başvuru ve sınav tarihi - 1

DGS başvuruları için gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. ÖSYM tarafından sene başında yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında DGS başvuru, geç başvuru ve sınav tarihi açıklandı. İki yıllık ön lisans programlarını bitiren adaylar dört yıllık lisans programlarına geçiş için DGS sınavına girmek zorunda. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman?

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2025 DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimine göre DGS başvuru ve sınav tarihi - 2

2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 DGS başvuru tarihleri, ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimi ile netleşti.

Buna göre; DGS başvuruları bu yıl 21 Mayıs 2025’te başlayacak ve 2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

DGS geç başvuruları 13 Haziran 2025 günü saat 23.59’a kadar alınacak.

2025 DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimine göre DGS başvuru ve sınav tarihi - 3

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sınavı, 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta ÖSYM üzerinden adaylara sunulacak. Ardından yayımlanan kılavuzla beraber tercih süreci başlayacak.

2025 DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimine göre DGS başvuru ve sınav tarihi - 4

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 DGS başvuruları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifresi ile sisteme giriş yaparak başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Başvuru sırasında, güncel bir vesikalık fotoğrafın sistemde kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca sınav ücretinin belirtilen süre içinde yatırılması şart.

2025 DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimine göre DGS başvuru ve sınav tarihi - 5

KİMLER DGS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

DGS’ye, ön lisans programlarından mezun olan ya da son sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilir. Açıköğretim dahil olmak üzere tüm ön lisans mezunları bu sınavla lisans programlarına geçiş yapma hakkı elde edebilir.

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