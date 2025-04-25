2025 DGS kaç gün kaldı? DGS başvuru ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM tarafından her sene düzenleniyor. Sınava katılarak başarılı olan adaylar ön lisans eğitimlerini dört yıla tamamlama şansı elde ediyor. Sınavda 100 soru yöneltiliyor. Adayların DGS puanı hesaplanırken ön lisans başarı puanları da dikkate alınıyor. Peki, 2025 DGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman belli olur?
ÖSYM takvimine göre DGS başvuruları mayıs ayında başlıyor. Sınavda sayısal ve sözel olmak üzere 100 soru soruluyor. Adayların yanlış cevapları doğru yanıtlarını etkileyecek. Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri araştırılıyor. İşte, DGS takvimi...