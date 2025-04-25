2025 DGS kaç gün kaldı? DGS başvuru ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM tarafından her sene düzenleniyor. Sınava katılarak başarılı olan adaylar ön lisans eğitimlerini dört yıla tamamlama şansı elde ediyor. Sınavda 100 soru yöneltiliyor. Adayların DGS puanı hesaplanırken ön lisans başarı puanları da dikkate alınıyor. Peki, 2025 DGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman belli olur?

2025 DGS kaç gün kaldı? DGS başvuru ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi - 1

ÖSYM takvimine göre DGS başvuruları mayıs ayında başlıyor. Sınavda sayısal ve sözel olmak üzere 100 soru soruluyor. Adayların yanlış cevapları doğru yanıtlarını etkileyecek. Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri araştırılıyor. İşte, DGS takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

2025 DGS kaç gün kaldı? DGS başvuru ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi - 2

2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında olacak. Geç başvurular ise 13 Haziran günü saat 23:59'a kadar alınacak. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi sınav 10:15'te başlayacak ve 135 dakika süre verilecek.

DGS sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce kadar adaylarla paylaşılacak. Buna göre sınav yerlerinin en geç 10 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

2025 DGS kaç gün kaldı? DGS başvuru ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi - 3

DGS SINAV TARİHİ

DGS uygulaması 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta ÖSYM üzerinden adaylara sunulacak. Ardından yayımlanan kılavuzla beraber tercih süreci başlayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER