2025 DGS kaç gün kaldı? DGS başvuru ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi

2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında olacak. Geç başvurular ise 13 Haziran günü saat 23:59'a kadar alınacak. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi sınav 10:15'te başlayacak ve 135 dakika süre verilecek.



DGS sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce kadar adaylarla paylaşılacak. Buna göre sınav yerlerinin en geç 10 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.