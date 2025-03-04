2025 DGS sınav takvimi ÖSYM: Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? DGS başvuru ve sınav tarihleri
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru süreci merak konusu. Adaylar iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimini dört yıllık lisans eğitimi ile tamamlayabiliyor. 2025 yılı DGS başvuruları 21 Mayıs günü başlıyor. Adaylar sınava ise temmuz ayında katılacak. Bu seneki DGS sınavı ne zaman?
DGS başvuru, sınav ve sonuç tarihleri adaylarla paylaşıldı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan DGS için başvurular 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Normal başvuru döneminde başvuru yapamayan adaylar 13 Haziran'da geç başvurularını gerçekleştirebilecek. İşte, 2025 DGS takvimi...