2025 DGS sınav ve başvuru takvimi: DGS başvurusu ne zaman?

2025 ÖSYM sınav takviminin belli olmasıyla birlikte DGS sınavına girecek olan adaylar sınav tarihi hakkında araştırmalarına başladı. Üniversite eğitimlerini iki yıldan dört yıla uzatma şansını sağlayan DGS başvuruları gelecek yıl mayıs ayında başlayacak. İşte, 2025 DGS sınav ve başvuru takvimi...