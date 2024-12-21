2025 DGS sınav ve başvuru takvimi: DGS başvurusu ne zaman?
2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) gelecek yılki oturum ve başvuru takvimi netleşmişti. Söz konusu sınava katılım sağlayacak binlerce aday, ÖSYM'nin açıkladığı tarihleri öğrenmek istiyor. Peki, 2025 DGS ne zaman? DGS başvuruları ne zaman alınacak?
2025 ÖSYM sınav takviminin belli olmasıyla birlikte DGS sınavına girecek olan adaylar sınav tarihi hakkında araştırmalarına başladı. Üniversite eğitimlerini iki yıldan dört yıla uzatma şansını sağlayan DGS başvuruları gelecek yıl mayıs ayında başlayacak. İşte, 2025 DGS sınav ve başvuru takvimi...