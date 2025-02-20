2025-DİB-MBSTS: Başvuruları başladı (DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır?)

2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS), başvuru süreci başladı. Yayımlanan kılavuza göre, 2025-DİB-MBSTS başvuruları 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Peki, DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır?

2025-DİB-MBSTS: Başvuruları başladı (DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır?) - 1

2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS), başvuruları 20 Şubat itibariyle başladı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar sürecin ayrıntılarını merak ediyor.

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2025-DİB-MBSTS: Başvuruları başladı (DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır?) - 2

Adaylar, 2025-DİB-MBSTS başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

2025-DİB-MBSTS: Başvuruları başladı (DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır?) - 3

ÖSYM'den yapılan duyuruda, "2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS), 12 Nisan 2025 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 20 Şubat 2025 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

2025-DİB-MBSTS: Başvuruları başladı (DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır?) - 4

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-DİB-MBSTS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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