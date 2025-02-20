2025-DİB-MBSTS: Başvuruları başladı (DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır?)
2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS), başvuru süreci başladı. Yayımlanan kılavuza göre, 2025-DİB-MBSTS başvuruları 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Peki, DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır?
2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS), başvuruları 20 Şubat itibariyle başladı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar sürecin ayrıntılarını merak ediyor.