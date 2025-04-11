2025-DİB-MBSTS ne zaman, saat kaçta başlayacak?
2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (2025-DİB-MBSTS) başvuran adayların bekleyişi sona eriyor. 2025-DİB-MBSTS sınav tarihinin yanı sıra oturum saati de merak konusu oldu. Peki, 2025-DİB-MBSTS ne zaman, saat kaçta başlayacak?
2025-DİB-MBSTS oturumuna az bir zaman kaldı. Söz konusu sınav bu hafta sonu 12 Nisan Cumartesi günü yapılacak. DİB-MBSTS 44 ildeki 45 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav için 102 bina ve 1708 salon kullanılacak. İşte, 2025-DİB-MBSTS oturumu hakkında bilgiler...