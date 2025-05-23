2025 - DUS 1. Dönem sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. 2025- DUS 1. dönem sınavı 20 Nisan tarihinde organize edilirken daha önce açıklanan takvimde sonuçların 15 Mayıs’ta erişime açılacağı duyurulmuştu. ÖSYM’den yapılan açıklamada bazı sorulara ilişkin iptal davası açıldığından sonuçların açıklanmasının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. DUS 1. dönem sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Nisan ayında yapılan sınava katılan adaylar ise “ DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak” sorusuna cevap arıyor. İşte, DUS sınav sonuçlarıyla ilgili son durum…

2025 - DUS 1. Dönem sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

DUS sonuçları için heyecanlı geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yılda iki kez düzenlenen oturumlara adaylar yoğun ilgi gösterdi. DUS sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte internet üzerinden sorgulanacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Sonuçların ertlenmesinin ardından adaylar, DUS sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihe odaklandı. Benzer şekilde ertelenen STS Öğretmenlik sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Peki DUS 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DUS sonuçlarıyla ilgili gelişmeler…

EĞİTİM HABERLERİ

2025 - DUS 1. Dönem sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

DUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı değerlendirme işlemleri devam ediyor. ÖSYM’den yapılan açıklamada soruların iptaline ilişkin açılan davada kararın çıkmasının ardından sonuçların ilan edileceği duyurulmuştu. DUS sınav sonuçlarının en geç Haziran ayı içerisinde paylaşılması bekleniyor.

2025 - DUS 1. Dönem sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

DUS SONUÇLARI İÇİN ÖSYM’DEN AÇIKLAMA

ÖSYM’den yayımlanan duyuruda  “20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nda (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması nedeniyle 2025 ÖSYM Sınav Takvimi’nde sonuç açıklama tarihi 15 Mayıs 2025 tarihi olarak duyurulan sınavların sonuçları, yargı kararı sonrasında açıklanacaktır.” ifadeleri yer aldı.

2025 - DUS 1. Dönem sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

DUS SINAV TAKVİMİ 2025 

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Sınavı yılda iki kez düzenleniyor. İlk sınav 20 Nisan tarihinde tammlanırken ikinci dönem sınavı ise 12 Ekim 2025 tarihinde yapılacak. Başvuru işlemleri ise 27 Ağustos 3 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

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