2025 - DUS 1. Dönem sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DUS sonuçları için heyecanlı geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yılda iki kez düzenlenen oturumlara adaylar yoğun ilgi gösterdi. DUS sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte internet üzerinden sorgulanacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Sonuçların ertlenmesinin ardından adaylar, DUS sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihe odaklandı. Benzer şekilde ertelenen STS Öğretmenlik sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Peki DUS 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DUS sonuçlarıyla ilgili gelişmeler…