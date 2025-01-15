2025 engelli memur alımı: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
2025 EKPSS tercihleri kapsamında kamuda 1830 engelli vatandaş istihdam edilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın geçtiğimiz ay yaptığı açıklamanın ardından, kadro bekleyen binlerce engelli memur adayı, EKPSS tercih sürecine odaklandı. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız." demişti. 2025 yılının başlamasıyla beraber engelli memur adaylarının beklentisi de arttı.