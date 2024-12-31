2025 engelli memur alımında son durum: EKPSS tercihleri ne zaman?
2024 yılının sonuna girilirken, kamuda memur olma planı yapan binlerce aday da ÖSYM'nin alanlarında yapacağı tercih sürecine odaklandı. Engelli memur adayları da 2024 yılında yapılmayan EKPSS tercihleri için 2025 yılını beklemeye başladı. Peki, engelli memur alımı ne zaman? EKPSS başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için geri sayım sürüyor. Kamuda engelli kontenjanı için ayrılan boş pozisyonlara tercih yapacak olan binlerce aday, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzuna çevirdi. İşte, 2025 engelli memur alımında son durum...