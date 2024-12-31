2025 engelli memur alımında son durum: EKPSS tercihleri ne zaman?

2024 yılının sonuna girilirken, kamuda memur olma planı yapan binlerce aday da ÖSYM'nin alanlarında yapacağı tercih sürecine odaklandı. Engelli memur adayları da 2024 yılında yapılmayan EKPSS tercihleri için 2025 yılını beklemeye başladı. Peki, engelli memur alımı ne zaman? EKPSS başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

2025 engelli memur alımında son durum: EKPSS tercihleri ne zaman? - 1

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için geri sayım sürüyor. Kamuda engelli kontenjanı için ayrılan boş pozisyonlara tercih yapacak olan binlerce aday, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzuna çevirdi. İşte, 2025 engelli memur alımında son durum...

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2025 engelli memur alımında son durum: EKPSS tercihleri ne zaman? - 2

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız." dedi.

Bakan Göktaş, bugüne kadar 70 bin 878 engellinin kamuda istihdam edildiğini ifade ederek, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. Yeni bir atamamızı daha gerçekleştireceğiz. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız. Hem engelli vatandaşlarımıza hem de ailelerine buradan hayırlı uğurlu olması dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

2025 engelli memur alımında son durum: EKPSS tercihleri ne zaman? - 3

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

EKPSS tercih sürecinin yeni yılın ilk aylarında başlayabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer verceğiz.

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