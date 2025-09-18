2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS: sınav yerleri açıklandı (HMGS/2 - İYÖS sınav giriş belgesi görüntüleme)

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı’na (2025-İYÖS) girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 18 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir.



DİKKAT



28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.