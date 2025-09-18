2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS: sınav yerleri açıklandı (HMGS/2 - İYÖS sınav giriş belgesi görüntüleme)

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı’na (2025-İYÖS) girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, 2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS: sınav yerlerini ÖSYM'nin adresinden öğrenebilecek

2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS: sınav yerleri açıklandı (HMGS/2 - İYÖS sınav giriş belgesi görüntüleme) - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı’na (2025-İYÖS) katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

EĞİTİM HABERLERİ

2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS: sınav yerleri açıklandı (HMGS/2 - İYÖS sınav giriş belgesi görüntüleme) - 2

SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgeleri’ni, 18 Eylül 2025 saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS: sınav yerleri açıklandı (HMGS/2 - İYÖS sınav giriş belgesi görüntüleme) - 3

ÖSYM, 28 Eylül’de yapılacak sınavlar için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlattı. Bu nedenle adayların sınav günü zamanında sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerektiği vurgulandı.

2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS: sınav yerleri açıklandı (HMGS/2 - İYÖS sınav giriş belgesi görüntüleme) - 4

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı’na (2025-İYÖS) girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 18 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir.

DİKKAT

28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.

DAHA FAZLA GÖSTER