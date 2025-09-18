2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS: sınav yerleri açıklandı (HMGS/2 - İYÖS sınav giriş belgesi görüntüleme)
2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı’na (2025-İYÖS) girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, 2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS: sınav yerlerini ÖSYM'nin adresinden öğrenebilecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı’na (2025-İYÖS) katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.