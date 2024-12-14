2025-HMGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2025-HMGS sınav ve başvuru tarihleri
Adli ve idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı getirilmişti. Bu yıl ilk kez uygulanan sınav gelecek yıl da devam edecek. Peki, 2025-HMGS sınavı ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı gelecek sene iki kez yapılacak. İşte, 2025-HMGS başvuru ve oturum takvimi...