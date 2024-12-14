2025-HMGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2025-HMGS sınav ve başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı gelecek sene iki kez yapılacak. İşte, 2025-HMGS başvuru ve oturum takvimi...