2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2( tarihi

HMGS; hukuk fakültesi mezunları ile yurt dışında eğitim görüp Türkiye’de denklik alan adaylar için zorunlu bir sınav olacak. Avukatlık ve noterlik stajına başvuracak adayların yanı sıra, hakimlik ve savcılık sınavlarına girmek isteyenler için de ön koşul niteliği taşıyacak.