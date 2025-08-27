2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2( tarihi
2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 (HMGS) tarihi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, avukatlık ve noterlik mesleklerine adım atmak isteyen adayların gireceği HMGS, bu yıl belirlenen tarihte gerçekleştirilecek.
2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), 28 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak.