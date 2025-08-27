2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2( tarihi

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 (HMGS) tarihi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, avukatlık ve noterlik mesleklerine adım atmak isteyen adayların gireceği HMGS, bu yıl belirlenen tarihte gerçekleştirilecek.

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), 28 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak.

HMGS; hukuk fakültesi mezunları ile yurt dışında eğitim görüp Türkiye’de denklik alan adaylar için zorunlu bir sınav olacak. Avukatlık ve noterlik stajına başvuracak adayların yanı sıra, hakimlik ve savcılık sınavlarına girmek isteyenler için de ön koşul niteliği taşıyacak.

HMGS PUANI KAÇ OLMALI? 

Başvurular 13-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı. Sınav, Türkiye genelinde 18 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Adayların sınavda başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan almaları gerekiyor. Çoktan seçmeli ve test usulü yapılacak sınavda, toplam 100 soru yöneltilecek. Ölçme alanları; temel hukuk bilgisi, mevzuat ve mesleki yeterlilikleri kapsayacak.

Resmî duyuruya göre HMGS, bundan sonraki yıllarda da hukuk mesleklerine girişte temel aşama olacak.

