2025 İOKBS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2025 Bursluluk Sınavı için geri sayım başladı. Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dört seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar da sınav giriş yerlerine odaklandı.