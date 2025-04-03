2025 İOKBS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) dair araştırmalar hız kazandı. Söz konusu sınav için başvurular 3 Mart'a kadar yapılmıştı. Şimdi ise sınav giriş belgelerinin yayımlanması bekleniyor.
2025 Bursluluk Sınavı için geri sayım başladı. Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dört seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar da sınav giriş yerlerine odaklandı.