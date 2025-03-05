2025-Kaymakamlık Sınavı sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yılda bir kez düzenlenen 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) sonuçlarına dair bekleyişte son günler. Yakın zaman önce sınava katılan binlerce Kaymakam adayı şimdi sonuç tarihini sorguluyor. Peki, 2025-Kaymakamlık Sınavı sonucu ne zaman belli olacak?
2025-Kaymakamlık Sınavı'nın ardından ÖSYM'nin değerlendirme süreci başladı. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na 13 bin 998 aday müracaat etmiş, Sınav 7 il ve 9 sınav merkezinde gerçekleştirilmişti. Şimdi ise sonuçların ilan edileceği tarih sorgulanıyor. İşte, 2025-Kaymakamlık Sınavı sonuç tarihi...