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2025-Kaymakamlık Sınavı sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yılda bir kez düzenlenen 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) sonuçlarına dair bekleyişte son günler. Yakın zaman önce sınava katılan binlerce Kaymakam adayı şimdi sonuç tarihini sorguluyor. Peki, 2025-Kaymakamlık Sınavı sonucu ne zaman belli olacak?

2025-Kaymakamlık Sınavı sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - 1

2025-Kaymakamlık Sınavı'nın ardından ÖSYM'nin değerlendirme süreci başladı. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na 13 bin 998 aday müracaat etmiş, Sınav 7 il ve 9 sınav merkezinde gerçekleştirilmişti. Şimdi ise sonuçların ilan edileceği tarih sorgulanıyor. İşte, 2025-Kaymakamlık Sınavı sonuç tarihi...

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2025-Kaymakamlık Sınavı sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - 2

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-Kaymakamlık Sınavı sonucu tarihi belli oldu.

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları 21 Mart'ta adayların erişimine açılacak.

2025-Kaymakamlık Sınavı sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - 3

SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

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