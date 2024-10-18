2025 KPSS-ALES-DGS-YKS-MSÜ-YDS takviminde son durum: ÖSYM sınav takvimi ne zaman belli olacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS, ALES, YKS, TUS, DGS, YDS, için başvuru, sınav ve sonuç açıklama takvimi, bu kapsamda sınava hazırlanan vatandaşların sorguladığı konu olarak dikkat çekiyor. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimine dair merak edilenler...