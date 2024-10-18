2025 KPSS-ALES-DGS-YKS-MSÜ-YDS takviminde son durum: ÖSYM sınav takvimi ne zaman belli olacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2025 yılında yapacağı sınavlar için adaylar merak ettikleri soruların cevabını internette araştırıyor. Milyonlarca adayın hayallerini gerçekleştirmek için ter dökeceği sınavların başvuru ve sınav tarihleri en çok merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi ne zaman belli olacak?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS, ALES, YKS, TUS, DGS, YDS, için başvuru, sınav ve sonuç açıklama takvimi, bu kapsamda sınava hazırlanan vatandaşların sorguladığı konu olarak dikkat çekiyor. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimine dair merak edilenler...