2025 KPSS başvuru tarihleri | KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
KPSS takvimi ÖSYM tarafından paylaşıldı. Lisans düzeyinde gerçekleşecek olan Kamu Personel Seçme Sınavı için başvurular haziran ayında başlıyor. Ön lisans KPSS işe ortaöğretim KPSS için adayların 2026 yılını beklemesi gerekiyor. Peki, 2025 KPSS başvuruları ne zaman?
KPSS lisans başvuruları için gözler takvimlerde! ÖSYM'nin düzenlediği KPSS bu yıl genel kültür-genel yetenek ve alan bilgisi alanlarında uygılanacak. Tüm yıl boyunca hazırlanan adaylar KPSS sınav ve sonuç tarihini sorguluyor...