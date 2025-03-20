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2025 KPSS başvuru tarihleri | KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

KPSS takvimi ÖSYM tarafından paylaşıldı. Lisans düzeyinde gerçekleşecek olan Kamu Personel Seçme Sınavı için başvurular haziran ayında başlıyor. Ön lisans KPSS işe ortaöğretim KPSS için adayların 2026 yılını beklemesi gerekiyor. Peki, 2025 KPSS başvuruları ne zaman?

2025 KPSS başvuru tarihleri | KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 1

KPSS lisans başvuruları için gözler takvimlerde! ÖSYM'nin düzenlediği KPSS bu yıl genel kültür-genel yetenek ve alan bilgisi alanlarında uygılanacak. Tüm yıl boyunca hazırlanan adaylar KPSS sınav ve sonuç tarihini sorguluyor...

EĞİTİM HABERLERİ

2025 KPSS başvuru tarihleri | KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 2

2025 KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KPSS genel kültür ve genel yetenek, alan bilgisi (1. ve 2. gün) başvuruları 26 Haziran'da başlayacak ve 10 Temmuz'da sona erecek. Geç başvurular ise 23 - 24 Temmuz'da alınacak.

2025 KPSS başvuru tarihleri | KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 3

KPSS TARİHİ

ÖSYM tarafından bu yıl sadece lisans düzeyinde uygulanan genel kültür-genel yetenek ve alan bilgisi KPSS uygulaması olacak.

KPSS genel kültür-genel yetenek sınavı 7 Eylül'de,
KPSS alan bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de
KPSS alan bilgisi 2. gün sınavı ise 14 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

KPSS sonuçları 10 Ekim günü ÖSYM'nin sonuç ekranından duyurulacak.

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