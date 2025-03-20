2025 KPSS başvuru tarihleri | KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

KPSS lisans başvuruları için gözler takvimlerde! ÖSYM'nin düzenlediği KPSS bu yıl genel kültür-genel yetenek ve alan bilgisi alanlarında uygılanacak. Tüm yıl boyunca hazırlanan adaylar KPSS sınav ve sonuç tarihini sorguluyor...