2025 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS sınav tarihleri takvimi: Ortaöğretim ve Ön Lisans KPSS kaç yılda bir?

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS'nin ortaöğretim ve ön lisans mezunları için düzenlediği oturumlar ki yılda bir gerçekleşiyor. Son olarak 2024 yılında yapılan ortaöğretim ve ön lisans KPSS, 2026 yılında uygulanacak.