2025 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS sınav tarihleri takvimi: Ortaöğretim ve Ön Lisans KPSS kaç yılda bir?
ÖSYM sınav takvimine göre 2025 KPSS başvuru ve sınav tarihlerine kısa süre kaldı. Bu sene sadece lisans düzeyinde uygulanacak olan KPSS başvuruları haziran ayında başlayacak. Ön lisans ve ortaöğretim mezunları ya da mezun olacaklar KPSS'nin oturum tarihlerini ve kaç yılda bir yapılacağını araştırıyor. 2025 KPSS ne zaman, başvuruları ayın kaçında başlıyor?
Kamu personeli olma planı yapan adaylar için 2025 KPSS süreci başlıyor. ÖSYM takvimine göre lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS başvuruları 26 Haziran'da alınacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Blgisi (1-2) sınav ve sonuç tarihleri de belli oldu. İşte, KPSS 2025 takvimi...