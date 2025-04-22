2025 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS sınav tarihleri takvimi: Ortaöğretim ve Ön Lisans KPSS kaç yılda bir?

ÖSYM sınav takvimine göre 2025 KPSS başvuru ve sınav tarihlerine kısa süre kaldı. Bu sene sadece lisans düzeyinde uygulanacak olan KPSS başvuruları haziran ayında başlayacak. Ön lisans ve ortaöğretim mezunları ya da mezun olacaklar KPSS'nin oturum tarihlerini ve kaç yılda bir yapılacağını araştırıyor. 2025 KPSS ne zaman, başvuruları ayın kaçında başlıyor?

2025 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS sınav tarihleri takvimi: Ortaöğretim ve Ön Lisans KPSS kaç yılda bir? - 1

Kamu personeli olma planı yapan adaylar için 2025 KPSS süreci başlıyor. ÖSYM takvimine göre lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS başvuruları 26 Haziran'da alınacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Blgisi (1-2) sınav ve sonuç tarihleri de belli oldu. İşte, KPSS 2025 takvimi...

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2025 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS sınav tarihleri takvimi: Ortaöğretim ve Ön Lisans KPSS kaç yılda bir? - 2

KPSS 2025 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihlerinde ösym.gov.tr'den alınacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.

KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz'da alınıyor olacak. Sonuçlar ise 10 Ekim'de adaylarla paylaşılacak.

2025 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS sınav tarihleri takvimi: Ortaöğretim ve Ön Lisans KPSS kaç yılda bir? - 3

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS'nin ortaöğretim ve ön lisans mezunları için düzenlediği oturumlar ki yılda bir gerçekleşiyor. Son olarak 2024 yılında yapılan ortaöğretim ve ön lisans KPSS, 2026 yılında uygulanacak.

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