2025 KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav takvimi yayımlandı

2025 yılının başlaması ile bu yılın KPSS oturum tarihleri de gündeme geldi. Memur olmak isteyen adaylar belirli tarihlerde kurum tarafından düzenlenen sınavlara giriyorlar. Heyecanla 2025 Lisans KPSS oturumlarını bekleyen memur adayları, söz konusu sınavların başvuru ve oturum tarihini öğrenmek istiyor. İşte, ÖSYM 2025 KPSS takvimi...