2025 KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav takvimi yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenecek sınavların 2025 oturumlarına dair araştırmalar hız kazandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile devlet memuru olabilmek amacıyla ilk adımı atmak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimini dikkate alacak. Peki, 2025 KPSS ne zaman?
2025 yılının başlaması ile bu yılın KPSS oturum tarihleri de gündeme geldi. Memur olmak isteyen adaylar belirli tarihlerde kurum tarafından düzenlenen sınavlara giriyorlar. Heyecanla 2025 Lisans KPSS oturumlarını bekleyen memur adayları, söz konusu sınavların başvuru ve oturum tarihini öğrenmek istiyor. İşte, ÖSYM 2025 KPSS takvimi...